Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех днейРБК 07:50
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты. Согласно данным опроса ВЦИОМа, почти половина россиян (48%) идею перехода на график с четырьмя рабочими днями в неделю не поддерживают.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.Реальное времявчера в 11:18
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Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
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Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
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Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
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Технологии
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Политика
Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
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Общество
Реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря завершат к 2035 году
Основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.
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Наука
Эволюция вынудила гаичек принюхиваться к половым партнерам
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Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
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Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Общество
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 24 августа
Обновлено в 13:04
Политика
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США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 06:58
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Авто
Honda объявила о скидках на кроссоверы Honda CR-V и Pilot
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Музыка
Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева
Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.
Обновлено в 04:42
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Обновлено в 07:10
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Футбол
Динамо (Киев) — Брюгге 1:0 (1-й тайм)
«Динамо» Киев и «Брюгге» сыграют 13 августа, мы подготовили прогноз.
Обновлено вчера в 07:20
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Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
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В Крыму ожидается рекордная жара
Обновлено в 13:08
Авто
Changan серьезно обновил кроссовер CS55
Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
Космос
NASA впервые измерило ударную волну от Солнца
Обновлено в 03:32
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42