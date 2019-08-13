Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех днейРБК 07:50

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты. Согласно данным опроса ВЦИОМа, почти половина россиян (48%) идею перехода на график с четырьмя рабочими днями в неделю не поддерживают.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
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