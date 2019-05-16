Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеровKazanfirst.ru вчера в 01:05

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии. Новый порядок, считают в ведомстве, позволит исключить необоснованное занижение прожиточного минимума.

Политика Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.

Экономика В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.

Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.

Наука В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.

Авто Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.

Политика Глава МИД Украины Климкин подал в отставку Глава украинского МИД Павел Климкин написал заявление об отставке.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Армия и оружие Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе «Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.

Политика Жители Крыма вспоминают жертв депортации После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.

Игры Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Происшествия В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе станцевали чувственный танец В Instagram Джанабаева опубликовала видео, на котором они с супругом танцуют очень чувственный танец.

Игры Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.

Кино Стивен Кинг вступился за авторов последнего сезона «Игры престолов» Известный писатель Стивен Кинг вступился за автором восьмого сезона телесериала «Игра престолов», об этом 17 мая он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Происшествия Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.