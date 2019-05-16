Экономика
Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеровKazanfirst.ru 01:05
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии. Новый порядок, считают в ведомстве, позволит исключить необоснованное занижение прожиточного минимума.
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Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
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