Экономика

Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеровKazanfirst.ru 01:05

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии. Новый порядок, считают в ведомстве, позволит исключить необоснованное занижение прожиточного минимума.
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Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров

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Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам

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Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 07:03
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
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Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Происшествия

СК попросил арестовать директора института Росрезерва

Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
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Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

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Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
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Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7.
Обновлено в 06:35
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

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Обновлено вчера в 13:46
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке, в понедельник передаст его на рассмотрение Верховной рады и нового президента Украины.
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Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
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Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

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На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

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Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
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Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Происшествия

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16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

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В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Происшествия

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"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.
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В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
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Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
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Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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