Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимумГазета.Ru 13:07
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
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Общество
В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму
Обновлено в 08:30
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выступила против моды на венчания
Поплавская в своей колонке для «Летидор» призналась, что было время, когда, будучи в браке с Сергеем Гинзбургом, она созрела для венчания.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова оригинально поздравила звёздную подругу с юбилеем
Актриса Светлана Ходченкова решила оригинально поздравить подругу и коллегу по шоу-бизнесу Екатерину Вилкову с 35-летним юбилеем.
Обновлено в 13:22
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Тодоренко передаст свадебное платье по наследству
Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark
Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский сообщил Кличко о намерении изменить руководство Киевом
Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко получил от президента Украины Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки
"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 07:46
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Суд ЕС частично отменил санкции против Януковича
Суд ЕС аннулировал решения, продлевавшие санкции против Януковича с марта 2016-го по март 2018 года, но пока не принял решения по законности продления этих мер до марта 2019 года (и пока не рассматривал последнее решение о продлении санкций до марта 2020 года), объясняет Лестер.
Обновлено в 10:17
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Технологии
МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру
Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10