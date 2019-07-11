с чего всё началось

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.

Футбол Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми» Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.

Происшествия Шесть человек стали фигурантами дел о протестах в сквере Шесть человек стали фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов против строительства храма в сквере.

Происшествия Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Правительство Греции признало Гуайдо временным главой Венесуэлы Министерство иностранных дел Греции сообщило в пятницу, 12 июля, о намерении нового правительства страны следовать линии Европейского союза и признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства.

Происшествия В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.

Армия и оружие Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400 Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Политика Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.

Общество Массовые объявления о поверке водосчетчиков В извещении выделена черным фраза: «Жители должны пройти обязательную метрологическую поверку, без которой приборы учета считаются непригодными для учета водопотребления».

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Космос Через пропасть От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Космос Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.

Общество Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».

Политика Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

Общество Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.

Шоу-бизнес Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала Рита Дакота оказалась честна с подписчиками в Instagram, поэтому весной призналась, что сделала липосакцию.

Армия и оружие Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.