Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимумГазета.Ru вчера в 13:07

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 15:04

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ТАССвчера в 12:42

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РИА Новостивчера в 12:57

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RT на русскомвчера в 12:51

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РБКвчера в 15:04

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

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Десять человек погибли в результате теракта в Сомали

Обновлено в 18:32
Здоровье

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Глава Минздрава считает, что продолжительность жизни можно увеличить до 120 лет.
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Министр обороны Турции и и.о. главы Пентагона обсудили поставку С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили в пятницу по телефону поставку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ситуацию в Сирии.
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В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
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Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.
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Обновлено вчера в 22:50
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На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Космонавт Падалка поставил рекорд облета Земли на самолете

Предыдущий рекорд, установленный в 2008 году на самолете Bombardier Global Express, составил 52 часа 32 минуты.
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Обновлено в 16:11
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Дмитрий Ярош призвал к захвату итальянцев, въезжающих на Украину

Выступления Яроша с идеей захвата начались после ареста в Италии добровольца украинской армии Виталия Маркива, которому было предъявлено обвинение в убийстве итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в 2014 году на территории Донбасса.
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Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

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Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
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Рита Дакота после липосакции украсила обложку мужского журнала

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Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
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