Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимумГазета.Ru вчера в 13:07
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS. Для детей предлагается установить сумму в 11 004 рубля.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
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Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума
Парламентская газета08:31
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
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Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
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