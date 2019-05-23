Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Интернет
В Google Play нашли фейковое приложение. Оно крадет криптовалюту
Фейковое приложение Coin Wallet обнаружили в Google Play аналитики компании ESET.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Общество
В Петрозаводске запретили воздушные шары на выпускных
Мэрия Петрозаводска запретила воздушные шары и бумажные фонарики на школьных выпускных.
Обновлено в 07:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.
Обновлено в 10:42
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика
Филарет отказался выполнять ряд положений томоса об автокефалии
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не станет выполнять три положения томоса об автокефалии, полученного от Константинопольского патриархата, передаёт 23 мая издание «Новое время».
Обновлено в 10:59
Космос
Названы девять самых загадочных объектов во Вселенной
Астрономы назвали девять самых загадочных объектов во Вселенной, объяснение которым ученые дать затрудняются.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Общество
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Политика
Путин встретится с отставными губернаторами
Обновлено в 05:49
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Культура
Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале
Известный стрит-арт художник Бэнкси без приглашения принял участие в 58-м Венецианском биеннале современного искусства и выставил на одной из городских улиц свою картину Venice Oil («Венеция в масле») с изображением огромного круизного лайнера в одном из каналов города.
Обновлено в 06:36
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В российском МИД отметили опасный рост напряженности вокруг Идлиба
Москва отмечает опасный рост напряжённости в районе сирийского Идлиба в последние дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Экономика
Госдума рекомендовала Минстрою рассмотреть введение предельного порога в 15% от дохода семьи на оплату ЖКХ
В пояснительной записке к законопроекту напоминалось, что во многих регионах предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22% от совокупного дохода семьи.
Обновлено в 10:26