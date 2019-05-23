Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Наука
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет
Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет.
Обновлено в 04:22
Хоккей
Кучеров набирает очки в каждом матче ЧМ-2019 и в 11 матчах ЧМ подряд
Форвард набирает очки в каждом из восьми матчей ЧМ-2019, всего его результативная серия на чемпионатах мира насчитывает 11 матчей.
Обновлено в 14:58
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США
Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:55
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено в 07:43
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Происшествия
На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение
Движение в северной части ветки было прервано вечером 23 мая. ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями застряли три состава метро.
Обновлено в 15:11
Политика
Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Энергетика
Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию
Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.
Обновлено в 11:54