Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минтруд предложил реформу Пенсионного фонда

Московский Комсомолец03:37

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Газета.Ru08:24

Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

Известия06:17

Пенсионный фонд обяжут инвестировать

News.ru07:59

Песков предложил обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизовать ПФР, ФСС и ФОМС

ТАСС05:34

Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

РБК10:11

РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости01:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:03
Наука

Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50 лет

Ученые из Университета Южной Калифорнии (США) назвали опасной любовь к мясу и сыру у людей после 50 лет.
Обновлено в 04:22
Хоккей

Кучеров набирает очки в каждом матче ЧМ-2019 и в 11 матчах ЧМ подряд

Форвард набирает очки в каждом из восьми матчей ЧМ-2019, всего его результативная серия на чемпионатах мира насчитывает 11 матчей.
Обновлено в 14:58
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

Ассанжу предъявили 17 новых обвинений в США

Министерство юстиции США предъявило основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:55
Политика

Путин вручил в Кремле государственные награды

Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено в 07:43
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено в 16:22
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Недвижимость

Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%

Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Происшествия

На серой ветке метро Москвы поезда возобновили движение

Движение в северной части ветки было прервано вечером 23 мая. ТАСС сообщал, что в тоннеле между станциями застряли три состава метро.
Обновлено в 15:11
Политика

Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество

Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны

Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики

Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Обновлено в 08:34
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Энергетика

Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию

Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.
Обновлено в 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное