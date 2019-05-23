Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено в 13:58
Здоровье
Названы самые распространенные причины рака
Обновлено в 08:30
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Брянским потребителям молока грозит опасная инфекция
Соблюдение простых правил предосторожности поможет защитить от опасной инфекции.
Обновлено в 12:20
Хоккей
Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Охранники Зеленского трижды ударили журналиста в живот за неудобный вопрос
Новый президент Украины, комик Владимир Зеленский отказался разговаривать с журналистами о политике Охранники президента Украины Владимира Зеленского трижды ударили журналиста украинского интернет-издания "Лига" и оттоптали ему ноги за неудобный вопрос.
Обновлено в 09:43
Политика
У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике
Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
Обновлено в 15:15
Технологии
Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung
По данным РБК, в продажу российские SIM-карты поступят с декабря текущего года.
Обновлено в 08:50
Кино
Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука
В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
Обновлено в 15:23
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский назвал Россию «агрессором»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Авто
Гендиректором УАЗа стал Адиль Ширинов
До назначения в СП Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании ПАО "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:45