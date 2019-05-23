Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

РБК10:11

РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости01:38

Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

Известия06:17

Пенсионный фонд обяжут инвестировать

News.ru07:59

Песков предложил обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизовать ПФР, ФСС и ФОМС

ТАСС05:34

Минтруд предложил реформу Пенсионного фонда

Московский Комсомолец03:37

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Газета.Ru08:24
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Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
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Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
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Брянским потребителям молока грозит опасная инфекция

Соблюдение простых правил предосторожности поможет защитить от опасной инфекции.
Обновлено в 12:20
Хоккей

Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Политика

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Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
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Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Охранники Зеленского трижды ударили журналиста в живот за неудобный вопрос

Новый президент Украины, комик Владимир Зеленский отказался разговаривать с журналистами о политике Охранники президента Украины Владимира Зеленского трижды ударили журналиста украинского интернет-издания "Лига" и оттоптали ему ноги за неудобный вопрос.
Обновлено в 09:43
Политика

У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике

Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.
Обновлено в 15:15
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Технологии

Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung

По данным РБК, в продажу российские SIM-карты поступят с декабря текущего года.
Обновлено в 08:50
Кино

Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Авто

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Роббен может продолжить карьеру в «Лестере»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может перебраться в Англию. Игрок покидает клуб на правах свободного агента.
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Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

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Происшествия

Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
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Политика

Зеленский назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
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Гендиректором УАЗа стал Адиль Ширинов

До назначения в СП Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании ПАО "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:45
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