Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фондаРБК вчера в 23:56
По словам Голиковой, во втором квартале года предстоит обсуждение предложений министерства с экспертами. В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
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Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Общество
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено в 12:10
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Хоккей
Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 13:24