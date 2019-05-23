Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Эксперт предостерегла от ошибок при реорганизации ПФР

REGNUM17:31

Минтруд предложил реформу Пенсионного фонда

Московский Комсомолец03:37

Песков переадресовал в Минтруд вопрос о возможном преобразовании ПФР

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Пенсионный фонд обяжут инвестировать

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Песков предложил обратиться в кабмин за пояснениями по идее реорганизовать ПФР, ФСС и ФОМС

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Орешкин отреагировал на данные о реорганизации ПФР и ФОМС

РБК10:11

РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости01:38
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Хоккей

Войнов не сыграет за «Лос-Анджелес»

Защитник Вячеслав Войнов не сыграет больше за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:01
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Путин вручил государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды россиянам и иностранным гражданам в Кремле.
Обновлено в 06:46
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Неудачный заплыв: спасатели вытащили из Москва-реки пьяного мужчину

Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель: «Дима говорил, что Маша Кохно похожа на трансвестита, а сам с ней переспал»

Уже позднее выяснилось, что Дмитренко переспал с Марией Кохно в тот момент, когда его жена была беременна.
Обновлено в 16:00
Политика

Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Наука

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Производителя поездов оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой в московском метро

Обновлено в 18:48
Армия и оружие

Пентагон подтвердил возможную отправку войск на Ближний Восток

Исполняющий обязанности министр обороны США Патрик Шанахан заявил, что в настоящее время Вашингтон рассматривает возможность для усиления своих сил на Ближнем Востоке.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Авто

Производство легковых автомобилей в апреле выросло в России на 5%

С 1 января по 1 мая 2019 года с конвейеров российских заводов в автосалоны попала 531 тысяча легковых автомашин, что на 4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Обновлено в 06:08
Путешествия

В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс

По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в € 500 за нахождение в общественном месте без футболки.
Обновлено в 10:06
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Общество

Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Музыка

Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»

Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова

Обновлено в 08:34
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено в 18:16
Наука

Британские учёные усомнились во вреде соцсетей

Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено вчера в 06:37
Космос

На молодом Марсе могли происходить взрывные извержения вулканов

Обновлено в 08:31
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
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