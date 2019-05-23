Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна
Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом
Обновлено в 16:22
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сфальсифицировавший десятки актов приемки оборудования для американских ракет инженер арестован в США, сообщило 22 мая министерство юстиции США.
Обновлено в 21:09
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика
Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией
Обновлено в 23:21
Происшествия
Два человека погибли от взрыва бака с водородом в Южной Корее
Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бака с водородом в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».
Обновлено в 22:56
Футбол
Бывший игрок «Барселоны» предупредил Гризманна о требованиях Месси
Бывший защитник «Барселоны» Рамон Алешанко прокомментировал возможный переход в команду форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 20:53
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Транспорт
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей
Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ
Обновлено в 21:05
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие
ОБСЕ отчиталась о двукратном росте насилия в Донбассе
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что с 6 по 19 мая был зафиксирован двукратный рост нарушений режима тишины по сравнению с первой неделей месяца.
Обновлено в 22:38
Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с поездом в Иркутске
Обновлено в 21:55
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47