Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено в 17:51
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией
21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Политика
«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения.
Обновлено в 17:40
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы
Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 15:53
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Зои Кравиц тайно вышла замуж за актера Карла Глусмана
30-летняя Зои Кравиц вышла замуж за 31-летнего Карла Глусмана, с которым встречалась последние три года. Тайная церемония состоялась 22 мая.
Обновлено в 05:24
Культура
Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске
Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
Обновлено в 18:49
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Авто
«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля
«Яндекс» представил обновленную систему «Яндекс.Авто», получившую возможность работы с системами машины и управление автомобилем со смартфона.
Обновлено в 09:34
Футбол
Испанская пресса сообщает о конфликте Неймара и Мбаппе
Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.
Обновлено в 18:14
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Хоккей
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира
Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено в 12:17
Театры
В Мариинском театре пройдет премьера оперы-вестерна
На сцене Мариинского театра в Петербурге 24 мая состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
Обновлено в 18:49
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Политика
The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
Обновлено в 09:46
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество
Резкое похолодание ожидается в столице
В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.
Обновлено в 18:35
Здоровье
Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану
Еще пять лет назад большинство граждан предпочитали исключительно государственную бесплатную поликлинику или больницу.
Обновлено в 17:12