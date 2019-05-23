Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фондГазета.Ru 08:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Шоу-бизнес

Зои Кравиц тайно вышла замуж за актера Карла Глусмана

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Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.
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Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

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«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

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Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

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Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
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Хоккей

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В Мариинском театре пройдет премьера оперы-вестерна

На сцене Мариинского театра в Петербурге 24 мая состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
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Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они мягко, естественным образом входили в работу, завоевали доверие граждан, проживающих на территориях, где они работают в качестве руководителей", - заявил Путин.
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По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
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Если я заболею, к бесплатным врачам обращаться не стану

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