с чего всё началось

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил сделать прожиточный минимум за 2 квартал равным 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.

Происшествия В Сомали десять человек погибли при атаке на отель В результате нападения погибли по меньшей мере десять человек, ещё десятки пострадали.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Общество На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Происшествия Избитой в Ингушетии 7-летней девочке ампутируют правую руку По словам столичных медиков, левую руку ребенка удалось сохранить, а вот правую придется частично ампутировать – в тканях уже начались некротические процессы.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.

Наука Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции Исследователи обнаружили в пещере Апидима череп кроманьонца, который проживал в этих землях более двух сотен тысяч лет назад.

Технологии YouTube сформирует образовательные плейлисты YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.

Общество Raseef22 (Ливан): между наследием Советского Союза и Запада — Грузия приветствует вас! (Raseef22) По дороге в аэропорт Тбилиси, столицы Грузии, кажется, что вы наблюдаете сцены из фильма о Восточной Европе: вам все знакомо, ведь вы уже видели эти городские виды в восточноевропейских фильмах и сериалах, как например, аэропорт в столице Сербии, где я был до этого.

Гаджеты AMD обещает расширить модельный ряд графических решений Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.

Игры Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Хоккей «Сан-Хосе» продлил контракт с российским нападающим Летуновым Нападающий системы «Сан-Хосе» Максим Летунов заключил с клубом новый однолетний контракт, сообщает официальный сайт «Шаркс».

Общество Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet) Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.

Происшествия Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.