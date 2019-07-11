Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 годУпрощёнка вчера в 18:24
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года. Минтруд предложил сделать прожиточный минимум за 2 квартал равным 12 130 рублей. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей.
Читать в источнике
Оценить291
с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.РБКвчера в 15:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума
Парламентская газета08:31
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:57, Вашингтон
Происшествия
В Сомали десять человек погибли при атаке на отель
В результате нападения погибли по меньшей мере десять человек, ещё десятки пострадали.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Савельева поделилась архивным детским видео
Обновлено в 15:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На дом обматерившего в прямом эфире президента России Владимира Путина журналиста Георгия Габуния повесили позорную табличку.
Обновлено в 16:41
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Избитой в Ингушетии 7-летней девочке ампутируют правую руку
По словам столичных медиков, левую руку ребенка удалось сохранить, а вот правую придется частично ампутировать – в тканях уже начались некротические процессы.
Обновлено 10 июля в 06:13
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Наука
Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции
Исследователи обнаружили в пещере Апидима череп кроманьонца, который проживал в этих землях более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 20:30
Технологии
YouTube сформирует образовательные плейлисты
YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.
Обновлено в 10:12
Общество
Raseef22 (Ливан): между наследием Советского Союза и Запада — Грузия приветствует вас! (Raseef22)
По дороге в аэропорт Тбилиси, столицы Грузии, кажется, что вы наблюдаете сцены из фильма о Восточной Европе: вам все знакомо, ведь вы уже видели эти городские виды в восточноевропейских фильмах и сериалах, как например, аэропорт в столице Сербии, где я был до этого.
Обновлено в 17:25
Гаджеты
AMD обещает расширить модельный ряд графических решений
Скотт адекватно оценивает возможности системы охлаждения эталонного дизайна, а потому спешит обрадовать покупателей, что в августе партнёры компании представят видеокарты с двумя или тремя вентиляторами в системе охлаждения, а также оснащаемые водоблоками версии.
Обновлено в 08:00
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Игры
Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея
После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка
Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб.
Обновлено в 03:34
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с российским нападающим Летуновым
Нападающий системы «Сан-Хосе» Максим Летунов заключил с клубом новый однолетний контракт, сообщает официальный сайт «Шаркс».
Обновлено в 14:15
Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
Обновлено в 09:46
Общество
Hürriyet (Турция): это не шутки (Hürriyet)
Температурные показатели превысили сезонную норму в среднем на два градуса. А Турция пережила самый жаркий июнь за последние 48 лет.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности
Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Шоу-бизнес
«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы
"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Обновлено в 16:54