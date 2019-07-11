с чего всё началось

Согласно документу, Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2019 года до 11 тысяч 185 рублей. Для трудоспособного населения – до 12 тысяч 130 рублей (+4,1 процента), для пенсионеров – до 9 тысяч 236 рублей(+3,8 процента), для детей – до 11 тысяч 4 рублей (+4 процента).

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Происшествия Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.

Политика Зеленский помиловал осужденного в России заключенного Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

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Политика Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Здоровье Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.

Технологии YouTube сформирует образовательные плейлисты YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.

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