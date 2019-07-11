Экономика

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%Banknn.ru 05:34

Согласно документу, Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум за второй квартал 2019 года до 11 тысяч 185 рублей. Для трудоспособного населения – до 12 тысяч 130 рублей (+4,1 процента), для пенсионеров – до 9 тысяч 236 рублей(+3,8 процента), для детей – до 11 тысяч 4 рублей (+4 процента).
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, следует из документа, который опубликован
 на портале проектов нормативных правовых актов.
РБКвчера в 15:04

Подробнее о событии

Баталина: пособия малоимущим могут вырасти после повышения прожиточного минимума

Парламентская газета08:31

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ТАССвчера в 12:42

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Минтруд предложил увеличить размер прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 12:51

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

РБКвчера в 15:04

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Интерфаксвчера в 12:36
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Политика

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Обновлено в 11:39
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Происшествия

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В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

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Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Обновлено вчера в 06:24
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Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование

Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
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На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
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Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

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Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
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Зак Снайдер разрабатывает аниме-сериал по скандинавской мифологии

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