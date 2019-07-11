с чего всё началось

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Политика Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.

Происшествия Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео Момент с обстрелом украинского канала минувшей ночью в Киеве запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Политика Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку Свое требование Зеленский объяснил тем, что и.о. главы ГФС Украины не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал глава государства во время совещания в Ужгороде 6 июля.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.

Шоу-бизнес Влад Топалов показал видео со свадьбы с Региной Тодоренко Влад Топалов показал подписчикам в сети Instagram видео со свадьбы с Региной Тодоренко. Поклонники сравнили ролик с трейлером к фильму.

Армия и оружие Турция объяснила США причину покупки С-400 Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Наука Физики впервые в истории запечатлели квантовую запутанность Чтобы запечатлеть запутанность, физики создали систему, которая сбрасывает потоки запутанных фотонов из квантового источника света на то, что они называют «нетрадиционными объектами».

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Армия и оружие В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.

Наука Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.

Авто LADA Largus за два года подорожала на 61 тысячу рублей В начале 2017 года «АвтоВАЗ» обновил ценники на Largus, задав ценовой диапазон от 529 900 рублей за пятиместную версию в комплектации Standard до 675 400 рублей за семиместный автомобиль в комплектации «Люкс».

Политика Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Происшествия Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.

Происшествия Мертвый телеоператор был найден в Петербурге Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Первый замначальника СКЖД арестован за взятку Первый заместитель начальника Северо-Кавказкой железной дороги (СКЖД) и замначальника районного управления диспетчерского центра управления перевозками задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает Следственный комитет России.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Здоровье Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.