Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА "Новости".

Общество В России с сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Происшествия В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1 Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.

Финансы Как кризис в Аргентине может повлиять на развивающиеся страны Может ли аргентинский кризис перекинуться на другие развивающиеся страны — в материале RT.

Армия и оружие США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.

Происшествия Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Футбол «Динамо» предложило 12 млн евро за Габбьядини, «Сампдория» отказалась Московский клуб предлагал 12 млн евро за 27-летнего игрока, но итальянцы рассчитывают на Габбьядини в этом сезоне.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.

Происшествия Момент убийства одесского стрелка сняли на видео Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.

Футбол «Спартак» потерял двух основных игроков перед матчем с «Зенитом» Защитник «Спартака» Айртон и полузащитник команды Резиуан Мирзов не сыграют в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», сообщает «СЭ».

Происшествия Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии В германском городе Эссен более 20 человек пострадали при обрушении сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria.

Общество Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.

Политика Президент Польши решил потребовать репарации от Германии за войну Парламентская комиссия Польши скоро предоставит доклад о нанесенном ущербе стране от действий Германии в годы Второй мировой войны, и тогда Берлину будет предъявлен «счет», заявил президент страны Анджей Дуда, сообщает Bild.

Происшествия Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына 29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.

Общество ООН, СНГ и ШОС поздравили ТАСС со 115-летием "Ваше агентство выполняет нелегкую задачу - на протяжении более ста лет оно продолжает информировать людей о происходящем, и достижение этой вехи демонстрирует, что ТАСС выдержал проверку временем", - говорится в поздравлении заместителя генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Алисон Смейл.

Политика Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.

Футбол «Аталанта» расторгнет контракт с игроком спустя почти месяц после подписания Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский клуб разорвет соглашение со словацким защитником.