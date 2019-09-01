Общество

Газета.RuГазета.RuМинтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА "Новости".
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Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

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В России растет доля работающих пенсионеров

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