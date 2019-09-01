Общество
Газета.RuМинтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек. Об этом он сказал во время встречи с коллегами из других стран на G20, передает РИА "Новости".
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Футбол
«Локомотив» намерен приобрести форварда «Бетиса» Морона
Московский "Локомотив" намерен до конца трансферного окна подписать контракт с футболистом Лоренцо Мороном, который выступает за испанский "Бетис", сообщает Goal.com.
РИА Новости 10:25
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Газета.Ru 10:57
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»
Российский полузащитник Александр Головин сыграет в стартовом составе «Монако» в матче 4-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом».
Чемпионат 10:30
Шоу-бизнес
Наргиз опубликовала видео, где просит прощения у Пригожина и Валерии
Артистка попросила прощения за «бестактную оговорку», опубликовав видео в Instagram.
NewInform 05:22
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Косачёв заявил, что ему стыдно за Польшу
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой войны.
News.ru 09:59
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:00
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Армия и оружие
Иран представил новый беспилотник
Иран представил миру новый беспилотник. Об этом в воскресенье, 1 сентября, информирует агентство FARS.
SM News 06:30
Происшествия
Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось.
Рамблер 10:54
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Политика
Украина потребовала переименовать самолёт Ан-124
На Украине потребовали сменить название летательного аппарата «Руслан» от российского конструкторского бюро «Ильюшин».
News.ru 30 августа в 09:48
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
РИА Новости 10:56
Культура
Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»
41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета 11:04
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Здоровье
Много сидим и мало двигаемся: куда обращаться при болях в спине
При болях в спине, например, врач убирает мышечные спазмы — первопричину разрушения дисков позвоночника — с помощью иглоукалывания и точечного массажа — сильных нажатий пальцами на определенные точки спины.
Вечерняя Москва 10:41
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Армия и оружие
Ополченцы с Донбасса перекроят криминальный мир России
Тысячи боевиков Тысячи ополченцев с Донбасса в этом году могут перебраться в центральные регионы России, прогнозирует в разговоре с "URA.RU" адвокат, писатель, автор книги "Замурованные" Иван Миронов.
URA.Ru 04:35
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе
Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58
Футбол
«Селтик» одержал выездную победу над «Рейнджерс»
«Селтик» в гостях выиграл у «Рейнджерс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Шотландии.
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия
Семь человек погибли при крушении самолета на Филиппинах
При крушении погибли по меньшей мере семь человек. По данным CNN Philippines, крушение произошло в курортной зоне Пансол.
Известия 08:53
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41