Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Политика США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Здоровье В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.

Здоровье Новый корпус онкодиспансера возводят в Липецке Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов и председатель комитета по здравоохранению Госдумы России Дмитрий Морозов 17 мая приняли участие в торжественной церемонии установки памятного знака о начале строительства нового корпуса Липецкого областного онкологического диспансера.

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Авто Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.

Политика Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Футбол Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Кино Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Происшествия В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова "Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.

Космос НСА планирует реализовать совместно с ЮФУ три проекта в сфере агрострахования и страховой грамотности Еще один проект, который НСА планирует реализовать совместно с Южным федеральным университетом, по словам Биждова, связан с разработкой методики дистанционной диагностики и мониторинга земной поверхности (гиперскан).

Общество Екатеринбург обмануть уже не получится «Росбалт» попросил жителей Екатеринбурга рассказать о своем видении ситуации.

Происшествия У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».

Гаджеты Глава OnePlus рассказал, почему OnePlus 7 Pro не получил врезанную в экран камеру Глава компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) ответил на вопрос журналистов о том, почему они решили не делать отверстие в экране под фронтальную камеру.

Общество В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".

Происшествия В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.