Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
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