Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Размер прожиточного минимума пенсионера будут устанавливать по единой схеме
Аргументы и Фактывчера в 08:59
Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Serviceвчера в 12:19
Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
Авто
Lexus отзывает сотни автомобилей в России
Автоконцерн Lexus отзывает в России 420 автомобилей Lexus LS 350 и LS 500, которые были произведены с 11 января по 12 июля 2018 года.
Обновлено в 00:27
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Авиакомпания Air Astana опровергла информацию о том, что лайнер, вылетевший из Нур-Султана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича»
По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.
Обновлено в 00:17
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено 15 мая в 08:00
Политика
Представитель Порошенко в Раде анонсировала свою отставку
Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что сложит полномочия перед инаугурацией нового лидера страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:24
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове
Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Представлен юбилейный «заряженный» седан BMW M5 Edition 35 Years
Компания BMW выпустила особую юбилейную спецверсию "заряженного" седана M5. Её посвятили 35-летию выпуска первой "Эм-пять".
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Дональд Трамп заработал более $430 млн в 2018 году
Белый дом США обнародовал отчет (.pdf) о доходах президента Дональда Трампа по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:27
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы
В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.
Обновлено в 00:41
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Единоборства
Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Обновлено вчера в 15:26
Космос
11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну
NASA выбрало 11 компаний, которые займутся разработкой и производством прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Китайская валюта рухнула до 6,8688 юаней за доллар США
Центральный паритетный курс китайский валюты упал на 39 базисных пунктов до отметки 6,8688 юаней за доллар США, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.
Обновлено 15 мая в 23:32
Армия и оружие
О возможности ударов по Пакистану ракетами BrahMos с борта Су-30МКИ заявили в Индии
Отмечено, что новейшие версии этих сверхзвуковых ракет (BrahMos-A) могут применяться с расстояния до 400 км и с высот от 500 м до 14 км. Из публикации: Самолёты Су-30МКИ смогут осуществлять ракетные пуски по целям в Пакистане с юго-западного направления, находясь в этот момент над нейтральными водами, тем самым усложняя задачу противнику по обороне.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Многодетную хабаровчанку осудили за попытку выкинуть младенца в окно
В Хабаровском крае многодетную мать осудили на шесть лет колонии общего режима за попытку выкинуть своего девятимесячного сына с четвертого этажа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:23
Политика
«Народный фронт» задумался над выходом из парламентской коалиции
По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 года в Верховной Раде сформировалась коалиция «Европейская Украина», в которую вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь».
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14