Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Serviceвчера в 12:19
Размер прожиточного минимума пенсионера будут устанавливать по единой схеме
Аргументы и Фактывчера в 08:59
Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Политика
Коалиция Рады прекратила свое существование
Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Здоровье
Москвичей бесплатно проверят на гипертонию
Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Политика
Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина участвовать в заседании Совета Европы в Хельсинки.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Авто
Пикап Nissan Navara оснастили палаткой на крыше
Плюс ко всему пикап для путешествий получил багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 00:07
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Анна Семенович: «Я находилась в разрушительных отношениях»
Исполнительница добавила, что в тот момент перестала замечать хорошее вокруг.
Обновлено в 03:00
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Политика
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Экономика
Две трети российских семей не имеют сбережений
Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Политика
Лавров принимает участие в заседании глав МИД Совета Европы
Принимает участие в заседании и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:18
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group рассказал, как будет выглядеть в обновленном виде его основной формат – магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено в 03:19
Авто
Появились первые фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
Обновлено в 02:48
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Религия
Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге
Обновлено в 03:18
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Порошенко уволил своего заместителя
Действующий украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11