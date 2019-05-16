Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Serviceвчера в 12:19
Размер прожиточного минимума пенсионера будут устанавливать по единой схеме
Аргументы и Фактывчера в 08:59
Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газетавчера в 07:09
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество
Мавзолей Ленина будет закрыт 19 мая
"В связи с проведением на Красной площади мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены 19 мая 2019 года осуществляться не будет", - отметили в ФСО.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о готовности страны принять С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять российские ракетные комплексы С-400 в любой момент.
Обновлено в 02:54
Кино
Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена
Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Наука
Шумное дыхание бульдогов объяснили мутацией
Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
Обновлено в 03:59
Гаджеты
Планшет Huawei Mediapad M5 Lite выходит в России
Компания Huawei выпускает в России планшет MediaPad M5 lite, мировая премьера которого состоялась в марте этого года.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Раздражающий протестующих екатеринбуржцев забор в сквере не уберут
Забор вокруг места строительства храма РПЦ у драмтеатра в Екатеринбурге убирать не будут, заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Финансы
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 05:07
Космос
Российские спутники не подверглись влиянию крупнейшей магнитной бури
В Роскосмосе рассказали, что крупнейшая магнитная буря не повлияла на работу российских спутников.
Обновлено 14 мая в 10:47
Общество
Роструд рассказал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
33% респондентов при переходе на место работы ожидают увеличения зарплаты примерно на треть, а 24% опрошенных заявили, что их устроит рост зарплаты до 50%.
Обновлено в 04:58
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Происшествия
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики
Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Политика
Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины
Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин поздравил Токаева с днем рождения
Обновлено в 05:15
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию
Стало известно, сколько денег бойцы Сил специальных операций (ССО), самого засекреченного российского спецназа, тратят на подготовку к поездке в Сирию.
Обновлено в 03:16
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска
Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44