Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
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Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газета07:09
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