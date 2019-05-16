Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
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Калининградские пенсионеры недополучают из-за занижения прожиточного минимума
Новый Калининград.Ru07:28
Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
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