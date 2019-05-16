Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеровРоссийская газета 00:35
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера. По нему рассчитываться величина прожиточного минимума будет умножением величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.
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Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
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Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
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