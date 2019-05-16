Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеровРоссийская газета 00:35
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера. По нему рассчитываться величина прожиточного минимума будет умножением величин минимума в субъекте и в целом по РФ за первое полугодие текущего года на величину минимума на очередной финансовый год по РФ.
Читать в источнике
Оценить120
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Serviceвчера в 12:19
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено в 07:53
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта
Обновлено в 14:49
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Технологии
AliExpress начнёт доставлять заказы в магазины X5 Retail Group
Гендиректор сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров рассказал, что X5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке сделанных на китайской площадке заказов в постаматы и пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».
Обновлено в 08:54
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Российский певец Сергей Лазарев выступил под номером 13, который оказался удачным для артиста - он прошел в финал международного конкурса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Религия
Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины
Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 12:58
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассталась с женихом накануне свадьбы
В прошлом июне возлюбленный сделал звезде телестройки предложение. Минул год, но Кристина Дерябина так и не пошла под венец.
Обновлено в 14:00
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
Обновлено в 14:31
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Суд арестовал директора института Росрезерва по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы санкционировал арест директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве с исполнением госконтракта на 3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:37
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Армия и оружие
Атаку на корабль показали с ракеты
Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Пожар на складе бывшего хлебозавода в Таганроге потушен
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43