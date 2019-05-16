Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеровГазета.Ru вчера в 21:33
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Определять величину прожиточного минимума пенсионеров предложили по единым правилам
Парламентская газетавчера в 07:09
Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Serviceвчера в 12:19
Размер прожиточного минимума пенсионера будут устанавливать по единой схеме
Аргументы и Фактывчера в 08:59
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Авто
Новый Nissan Skyline сможет ездить без рук на руле
Система Nissan ProPilot дебютировала три года назад, и за это время ею оснастили более 350 тысяч автомобилей.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Политика
Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Общество
Беглов подвел промежуточные итоги проекта «Мой район»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, какие инициативы чаще всего предлагают жители разных районов города в рамках проекта «Мой район».
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Политика
Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Принц Джексон и Бланкет Джексон запускают новое шоу на YouTube
Принц Джексон длительное время оставался вдали от внимания общественности, в отличие от Принца старшего и Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 04:00
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров
Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы
В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.
Обновлено в 00:41
Энергетика
Fitch оценило последствия от загрязнения нефтепровода «Дружба»
Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»
В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено вчера в 00:56
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Фанаты «Игры престолов» потребовали переделать восьмой сезон
Фанаты сериала «Игра престолов» потребовали снять восьмой сезон заново, так как их полностью не устроил предложенный сценаристами Дэвидом Бениоффом и Дэниелом Бреттом Уайссом сюжет.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02