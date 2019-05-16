Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеровТруд 05:57

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Как могут измениться доплаты к пенсиям

Парламентская газета12:54

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

Газета.Ru06:30

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Ведомостивчера в 13:06

Минтруд представил проект борьбы с «пенсионной чересполосицей» в регионах

РБКвчера в 14:21

Минтруд изменит порядок расчета прожиточного минимума пенсионера

РИА Новостивчера в 23:58

Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров

Rambler News Serviceвчера в 12:19

Минтруд представил единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионеров

ТАССвчера в 07:03
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Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
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Здоровье

Детские загородные лагеря готовят к летней оздоровительной кампании

Ведется подготовка к летней оздоровительной кампании в лагере «Океан», где в начале апреля погорело два жилых корпуса на 63 места.
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Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера

Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
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Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu

К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено в 02:44
Музыка

Сергей Лазарев вывел Россию в финал «Евровидения-2019»

Финал «Евровидения-2019» состоится вечером в субботу, 18 мая. На российском телевидении его будет вещать «Россия-1».
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие

США испытали сверхмощную авиабомбу GBU-57

ВВС США продемонстрировали в Сети видеоролик испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 10:20
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

Интернет-издание "Страна.ua" опубликовало проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады.
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Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Обновлено в 20:28
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Здоровье

Названы признаки развития болезней печени

Нередко люди не догадываются о проблемах с печенью, так как этот орган не подает болевых сигналов, однако есть несколько признаков, которые могут свидетельствовать о болезнях печени, пишет «Медикфорум».
Обновлено в 19:48
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Игры

Более 23 минут геймплея Phoenix Point

Обновлено в 19:43
Происшествия

Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Экономика

Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Религия

Шахрин устранился от дальнейших высказываний по строительству храма Святой Екатерины

Фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин, ранее выступавший в поддержку строительства храма Святой Екатерины, отказался от дальнейших комментариев происходящего.
Обновлено в 20:26
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
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Общество

Больше 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья

В Улан-Удэ прошли общественные слушания нацпроекта "Жильё и городская среда" В Бурятии вырастет объём жилищного строительства, из аварийного жилья расселят 3,6 тысяч человек, а также благоустроят более тысячи дворов.
Обновлено в 20:41
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
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Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
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Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Глушаков не полетел со «Спартаком» на матч с «Крыльями Советов»

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Происшествия

Истребитель F-16 ВВС США разбился в Калифорнии

Американский военный самолет F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 03:16
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