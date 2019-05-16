Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеровТруд вчера в 05:57
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд назвал причины изменения расчета прожиточного минимума пенсионеров
Rambler News Service16 мая в 12:19
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