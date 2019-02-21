Экономика

Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплатРоссийская газета 07:53

Социальные доплаты увеличатся для 4 миллионов пенсионеров, включая 500 тысяч получателей ежемесячной денежной выплаты, уточнили, в свою очередь, в Пенсионном фонде. Новый порядок доплат будет действовать и по отношению к прошедшей в январе индексации страховых пенсий.
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Социальные доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума получат более 4 млн россиян

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РИА Новости08:53

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RT на русском08:32

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ТАСС06:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
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На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США

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Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
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