Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войныРоссийская газета 03:04
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты. Инвалидов, а также лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, насчитывается более 75 тысяч.
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Минтруд назвал число оставшихся в России участников Великой Отечественной войны
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