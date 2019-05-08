Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войныРИА Новости вчера в 15:56

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

РИА Новостивчера в 15:56

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Газета.Ru01:35

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

РБКвчера в 16:03

В Челнах до 74-й годовщины Победы дожили 105 участников войны

БИЗНЕС Online02:00

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

Российская газетавчера в 14:35

В России пересчитали участников Великой Отечественной войны

URA.Ruвчера в 14:28

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Интерфаксвчера в 11:38
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика

Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной независимости

Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной независимости и подтвердил, что Россия будет прилагать усилия для урегулирования в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:06
Политика

Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске

Памятник Сталину был установлен на территории Новосибирского областного комитета КПРФ.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины

Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 01:51
Общество

Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине

Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 20:55
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи

Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено вчера в 12:39
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Футбол

Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Глава МИД ФРГ поблагодарил освободителей Европы от фашизма

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.
Обновлено вчера в 03:03
Космос

На Солнце нашли две огромные группы пятен

Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули

Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик.
Обновлено вчера в 03:12
ЖКХ

Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске

С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Авто

Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V

Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено вчера в 21:52
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Игры

CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 11:48
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Футбол

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

Обновлено вчера в 10:01
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