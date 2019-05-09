Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войныРИА Новости вчера в 15:56

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Пенсионный фонд: В России осталось около 76-ти тысяч участников Великой Отечественной войны

Эхо Москвывчера в 13:31

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

Газета.Ru04:46

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

РБКвчера в 16:03

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

РИА Новостивчера в 15:56

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

Российская газета03:04

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Интерфаксвчера в 11:38

Информация о социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны

Глас Народавчера в 07:47
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Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей

Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП в Башкирии

Днем 9 мая в Дюртюлинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Обновлено в 06:32
Культура

Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»

"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Обновлено в 04:53
Политика

Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

Обновлено в 05:54
Общество

В Кузбассе сделают копию памятника в Трептов-парке в Берлине

Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Обновлено в 05:26
Политика

Националисты с портретами воинов УПА перегородили путь Бессмертному полку в Харькове

Около двадцати молодых радикалов перегородили дорогу шествию Бессмертного полка в Харькове, на которое пришли весьма известные люди – глава города Геннадий Кернес и один из лидеров «Оппозиционной платформы» олигарх Вадим Рабинович.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги

Обновлено в 04:36
Политика

Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль

Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика

Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы

Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 06:25
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Строевые части Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) начали перевооружение на автоматы Калашникова серии 200.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Гаджеты

Slashleaks показал на новых рендерах iPhone XI и iPhone XI Max

Ресурс Slashleaks продемонстрировал изображения аппаратов в прозрачном защитном чехле.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Обновлено в 05:10
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