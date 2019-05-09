Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войныРИА Новости вчера в 15:56
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Пенсионный фонд: В России осталось около 76-ти тысяч участников Великой Отечественной войны
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