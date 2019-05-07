Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в РоссииИзвестия 19:59
В России проживает около 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей. Такие данные предоставили в Минтруде со ссылкой на Пенсионный фонд России по состоянию на 1 апреля 2019 года.
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Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Здоровье
Почему женщины стали рожать позже?
В конце 2017 года, по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, средний возраст россиянок на момент рождения первого ребенка составил 28,5 года.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
У дочек Алены Хмельницкой появился братик
Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
Обновлено в 02:33
Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций
Знаменитая «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк откровенно призналась, что чувствовала себя некрасивой после нескольких операций на головном мозге, которые ей пришлось перенести.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено в 22:18
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Политика
Путин призвал отказаться от практики переноса сроков по нацпроектам
Российский лидер Владимир Путин потребовал жестко упорядочить практику переноса сроков реализации мероприятий в рамках нацпроектов или вовсе ее отменить.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил американский ударный беспилотник. Видео
Как можно увидеть на представленных видеокадрах, истребитель ВКС Российской Федерации был поднят для идентификации и перехвата американского стратегического беспилотного летательного аппарата ударного типа MQ-9 Reaper.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Обстрел в ДНР закончился гибелью одного человека
Двое людей ранены, один погиб при обстреле в ДНР, заявил начальник пресс-службы Народной милиции республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Авторы исследования не ожидали обнаружить «мышьякодышащих» бактерий, тем более в океане, где содержание этого вещества крайне низко.
Обновлено 06 мая в 09:42
Футбол
Лукас Моура: «Невозможно описать словами, что я чувствую»
Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что рад выходу в финал.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено в 18:00
Политика
В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке
Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.
Обновлено в 22:15