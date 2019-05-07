Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войныРИА Новости вчера в 15:56
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Обновлено вчера в 22:57
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено 07 мая в 14:35
Футбол
Зидану нужен Хакими, «Реал» вернет игрока
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими вернется летом в "Реал".
Обновлено в 00:29
Политика
Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске
Ранее сообщалось, что бюст Сталину появился на территории обкома КПРФ в Новосибирске, 9 мая состоится его официальное открытие.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Украина будет доказывать непричастность Российской империи к истории Одессы
Глава института сказал, что датировка, например, Днепра или Одессы привязана ко временам Российской империи, однако «тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи».
Обновлено вчера в 22:24
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в хулиганстве и побоях
В среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы оглашают приговор форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Футбол
Кадыров сожалеет, что Кокорина и Мамаева приговорили к тюрьме
Рамзан Кадыров считает, что они совершили "большую ошибку", какую мог совершить каждый, но тюрьма "отдалит" игроков от большого футбола, где те "привыкли иметь дело со звездами первой величины".
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Минтруд подготовил график выходных на 2020 год
Как следует из пояснительной записки, данный график был составлен, поскольку в 2020 году некоторые праздничные дни совпадают с выходными.
Обновлено 07 мая в 11:51
Общество
На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц
Обновлено вчера в 07:48