Экономика
Топилин: Минтруд к 2020 году актуализирует потребительскую корзинуРоссийская газета 03:00
Министерство труда и соцзащиты планирует в течение ближайших двух лет провести расчеты по пересмотру потребительской корзины. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Гаджеты
Apple исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке
Компания Apple до конца недели выпустит обновление программного обеспечения (ПО), которое исправит ошибки в работе iPhone при видеозвонке.
Обновлено в 02:21
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам
В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.
Обновлено в 03:20
Политика
Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Эксперты подтвердили подлинность похищенного полотна Куинджи
Картину нашли на строящемся объекте.
Обновлено в 03:57
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
После распыления баллончика в школе госпитализированы 14 детей
14 детей попали в больницу после того, как в школе №19 города Тулун Иркутской области один из учеников распылил газовый баллончик.
Обновлено в 03:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте
Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Интернет
Роскачество выбрало лучшие приложения для изучения английского языка
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
Обновлено в 01:51
Авто
Mitsubishi представит в Женеве концептуальный внедорожник
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру концептуального внедорожника, который будет представлен в начале марта на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Задержан вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти Олег Коваль
Вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль задержан в собственной квартире, стало известно "РГ" из информированных источников.
Обновлено в 03:04
Общество
В работе Instagram произошел сбой
В работе приложения Instagram наблюдаются неполадки, следует из данных портала Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать в 03:21 мск.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
В МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона о пяти тысячах солдат
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».
Обновлено в 01:49
Здоровье
Депздрав опроверг информацию об указании снизить число госпитализаций
Информация об указании снизить число госпитализаций в Москве не соответствует действительности.
Обновлено в 03:48
Экономика
В ЦБ предложили ввести в России ипотечные каникулы на год
Граждане России в сложной жизненной ситуации могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.
Обновлено в 03:34
Авто
Пикап JAC T6 появится в России в первой половине 2019 года
Цены для российского рынка пока не определены и будут объявлены ближе к началу продаж в первой половине 2019 года.JAC T6 – классический рамный пикап с двухрядной кабиной.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
Взрыв произошел на Днепровском химзаводе
На коксохимическом заводе в Днепропетровской области в ночь на вторник произошел взрыв, пять человек пострадали.
Обновлено в 03:40
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске
Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 03:35
Экономика
Аналитики назвали самые популярные лекарства у россиян в праздники
Топ-10 самых популярных препаратов на праздниках не отличается от Топ-10 самых популярных препаратов в холодное время года, заметили в DSM Group.
Обновлено 26 января в 19:02
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Космос
Российский экипаж МКС вернется к «трехчленному» составу
С сентября 2019 года состав экипажа российского сегмента Международной космической станции вновь будет увеличен до трех человек, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.
Обновлено в 04:18
Авто
Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra
Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Общество
В Москве простились с главой департамента Черниковым
Церемония прощания с министром правительства Москвы, руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимиром Черниковым состоялась во вторник в здании правительства столицы на Новом Арбате, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:59
Общество
В онлайн-библиотеку московского метро добавят более 600 новых книг
Свыше 600 новых книг русских авторов появятся в онлайн-библиотеке московского метро весной текущего года, сообщила во вторник, 29 января, пресс-служба столичного метрополитена агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 03:34
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено вчера в 08:56