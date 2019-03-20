Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходомАргументы и Факты вчера в 07:31
Минтруд РФ внес в правительство проект закона о детских пособиях для малообеспеченных семей, передает ТАСС. Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
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Здесь мы также подготовили законопроект, вчера он был внесен в правительство РФ, согласованный со всеми. В ближайшее время он будет внесен в Государственную думу, я очень надеюсь, что мы сможем его в весеннюю сессию принять.
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