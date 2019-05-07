Общество
Минтруд подготовил график выходных на 2020 годАктуальные Новости 07 мая в 11:51
Подготовленный документ был опубликован на официальном веб-сайте проектов нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки, данный график был составлен, поскольку в 2020 году некоторые праздничные дни совпадают с выходными.
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Общество
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