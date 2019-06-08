Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30

Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.

Финансы Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Экономика Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».

Политика Президент Мексики обещал гумпомощь направляющимся в США мигрантам Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что с понедельника, 10 июня, власти страны будут выделять гуманитарную помощь мигрантам, пытающимся попасть в США, передает РИА "Новости".

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Общество WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.

Политика Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Музыкант погиб в результате стрельбы в Канаде В центре Оттавы произошла стрельбы, в результате которой погиб 41-летний канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл.

Политика Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.

Происшествия В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Политика Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Происшествия Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве «Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Политика Кудрин рассказал, как победить триллионную коррупцию в России Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как победить в России триллионную коррупцию.

Политика Российских журналистов не пустили на форум в Литве Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Авто Тульский губернатор захотел себе президентский лимузин Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы приобрести лимузин проекта «Кортеж», на котором ездят президент и премьер-министр России.

Наука На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".