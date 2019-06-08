Экономика

Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения47 новостей 14:10

Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, сообщает "Газета.ру".
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