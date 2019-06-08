Экономика
Минтруд: падение рождаемости связано с низкими доходами населения47 новостей 14:10
Падение рождаемости в течение последних лет связано с низкими доходами населения, чем с сокращением числа женщин детородного возраста. Об этом заявил заместитель министра труда РФ Алексей Вовченко, сообщает "Газета.ру".
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Происшествия
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Обновлено в 09:58
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
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Обновлено вчера в 16:53
Транспорт
В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11
Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
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Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
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Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
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Происшествия
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Обновлено в 15:20
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации Афганистана
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Спорт
Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно
Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
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Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Журналист Голунов попал в больницу
Задержанного ранее в Москве журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили в 71-ю городскую клиническую больницу.
Обновлено в 10:51
Спорт
Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»
Обновлено в 18:54
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Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
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Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:05
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"Закрой свой рот!": Панин пригрозил Харламову "голубым" компроматом
"Закрой свой рот и угомонись", — заключил Панин. Ранее сообщалось, что Панина оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета.
Обновлено в 19:35
Технологии
Специалисты из Microsoft предлагают взломать облачное хранилище
Специалисты корпорации Microsoft призвали экспертов ко взлому облачного хранилища.
Обновлено в 13:32
Игры
Продюсер Anthem: «У игры есть будущее»
Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
Обновлено в 17:19