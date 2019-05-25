с чего всё началось

Для выплат пособий по безработице в 2021–2022 годах объем бюджетных ассигнований составит по 54,309 млрд руб. в год. По данным Минтруда, на 10 июля 2019 года официально зарегистрированы 732,1 тыс. безработных. С января этого года пособие по безработице увеличили почти в два раза.

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

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Происшествия Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Футбол Зидан определился с линией атаки «Реала» Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

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Политика Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».

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Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Политика Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).

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Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

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Политика СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.

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Политика Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.