Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 годуРБК 05:28
Для выплат пособий по безработице в 2021–2022 годах объем бюджетных ассигнований составит по 54,309 млрд руб. в год. По данным Минтруда, на 10 июля 2019 года официально зарегистрированы 732,1 тыс. безработных. С января этого года пособие по безработице увеличили почти в два раза.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Минтруд подготовил проект постановления правительства, которым предлагается установить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в размере 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей в 2020 году, а также направить в 2020 году на выплату пособия бюджетные ассигнования в размере 54,3 млрд рублей, говорится в пояснительной записке в проекту постановления, опубликованному в пятницу на портале нормативно-правовых актов.ТАСС04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Под Калининградом микроавтобус столкнулся с бензовозом
Обновлено в 07:10
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Политика
Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России
В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»).
Обновлено в 06:56
Авто
Chevrolet представил новый Corvette Stingray
С дополнительным пакетом Z51 (который добавляет спортивный выхлоп, регулируемую подвеску, увеличенные тормоза, лучшее охлаждение и другие передаточные числа коробки) Stingray должен разгоняться до сотни за 3,2 секунды, что делает его самым быстрым базовым Corvette за всю историю.
Обновлено в 05:20
Политика
Священник изгнал духов тьмы в конгрессе США
Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой во время чтения молитвы перед законодателями "изгнал" духов тьмы.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
Карапетян: шотландцы перепутали меня с Макгрегором
Нападающий сборной Армении Александр Карапетян, выступающий за новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи", рассказал, как часто его путают с ирландски бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором Макгрегором в интервью Sport24.
Обновлено в 07:25
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Политика
СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка
Николь Кидман, которой исполнилось 52 года, вновь ждет ребенка. Кидман забеременела в 52 года с помощью ЭКО.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45