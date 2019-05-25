Экономика

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 годуРБК 05:28

Для выплат пособий по безработице в 2021–2022 годах объем бюджетных ассигнований составит по 54,309 млрд руб. в год. По данным Минтруда, на 10 июля 2019 года официально зарегистрированы 732,1 тыс. безработных. С января этого года пособие по безработице увеличили почти в два раза.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил проект постановления правительства, которым предлагается установить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в размере 1,5 тыс. и 8 тыс. рублей в 2020 году, а также направить в 2020 году на выплату пособия бюджетные ассигнования в размере 54,3 млрд рублей, говорится в пояснительной записке в проекту постановления, опубликованному в пятницу на портале
 нормативно-правовых актов.
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