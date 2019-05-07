Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 годХакасия-Информ 00:44

Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно этому календарю, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год

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