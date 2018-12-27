В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.

с чего всё началось

Ранее газета «Известия» написала, что в 2019 году под сокращения могут попасть свыше 200 тыс. граждан России. Массовые увольнения якобы планируются на первые два месяца следующего года. В большей степени, по данным издания, они должны коснуться работников банковской сферы.

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

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