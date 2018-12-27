Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году
REGNUM
04:05

Ранее газета «Известия» написала, что в 2019 году под сокращения могут попасть свыше 200 тыс. граждан России. Массовые увольнения якобы планируются на первые два месяца следующего года. В большей степени, по данным издания, они должны коснуться работников банковской сферы.
REGNUM04:05
с чего всё началось

Увольнение в подарок: банкирам и шоферам грозят сокращения

В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Минтруд перетрудился: ведомство опровергло само себя

Известия10:03

В Минтруде опровергли сообщения СМИ о массовых сокращениях в начале 2019 года

RT на русском07:02

Минтруд опроверг информацию СМИ о грядущих «массовых увольнениях»

РИА Новости03:24

Минтруд: информация о массовых увольнениях в 2019 году не соответствует действительности

Коммерсантъ04:18

Минтруд опроверг сообщения СМИ о возможных массовых увольнениях в 2019 году

ТАСС03:38

Минтруд опроверг сообщения СМИ о грядущих массовых увольнениях

РБК04:59

Минтруд опроверг информацию о прогнозе массовых увольнений

Rambler News Service03:21
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Неизвестные напали на церковь в Вене

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
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В компании «Красное & Белое» завершились обыски

На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
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Стала известна скорость «Авангарда» во время испытаний

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Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
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В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива

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Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

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Глава РУСАДА: российский спорт может оказаться в изоляции

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что, если агентство лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.
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Минтранс заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России

В России может понизиться порог допустимого превышения скорости на дорогах, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Экономика

Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся

Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у более чем тридцати миллионов россиян

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Общество

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

Планируется, что первый полк ракетных комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в следующем году.
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Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
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Экономика

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено в 11:34
Авто

Mitsubishi отзывает почти 5 тысяч кроссоверов Outlander в России

Представители Mitsubishi разошлют уведомления владельцам кроссоверов Outlander с просьбой приехать в сервисный центр для проведения диагностики и ремонта.
Обновлено в 10:26
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Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС

В Казани прошло заседание Федерации футбола Татарстана для выдвижения председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщает «Бизнес Online».
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Путин назвал главные события уходящего года

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Энергетика

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Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

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Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда»

Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
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Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

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Политика

«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Германии назвали виновника инцидента с самолетом Меркель

Авиакомпания Lufthansa несет ответственность за вынужденную посадку правительственного лайнера "Конрад Аденауер" Airbus А340, на котором в ноябре текущего года канцлер Ангела Меркель летела на саммит G20, сообщает портал SPON.
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Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Москве автохам не выпустил на выезд «скорую помощь»

Московский водитель заблокировал машину детской реанимации, которая отправлялась на выезд из больницы.
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«ИрАэро» опровергла возбуждение дела о мошенничестве против компании

«ИрАэро», которая вывозила отдыхавших в Китае российских туристов в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река», опровергла информацию о возбуждении уголовного дела о мошенничестве против компании.
Обновлено в 12:44
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Сбербанк рассказал о тратах россиян в последние минуты года

31 декабря 2017 года средний чек россиян за весь день составлял 700–750 рублей, однако за последние пять минут до боя кремлевских курантов эта сумма почти удвоилась и достигла 1350–1400 рублей.
Обновлено в 11:36
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Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".
Обновлено в 01:30
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В Донбассе согласовали новогоднее перемирие

Обновлено в 09:00
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