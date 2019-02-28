Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях веснойТАСС 00:41

Всего же весной под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек — это невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда, отмечают эксперты.

с чего всё началось

Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

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