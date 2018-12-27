Экономика
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в 2019 году
Минтруд опроверг информацию о массовых увольнениях в 2019 годуВедомости05:44
Министерство труда сообщило о том, что в будущем году не планируется «массовых увольнений», информация о которых ранее появилась в средствах массовой информации. Ситуация на рынке труда стабильная, отмечает ведомство. По его данным, в 2019 г. не ожидается резкого роста безработицы.
Ведомости05:44
Оценить
65 человек отреагировали
с чего всё началось
В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Экономика
Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие
В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Политика
Политолог Ковтун объяснил свое появление в базе «Миротворец»
Обновлено в 09:35
Общество
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика
Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским
Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний
Последние испытания гиперзвукового комплекса "Авангард" показали, что его боевой блок способен разгоняться до скорости в 27 Махов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Ханты-Мансийске аварийно сел самолет «ЮТэйра»
Самолет авиакомпании Utair в четверг аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в справочной аэровокзала.
Обновлено в 08:59
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака
Как сообщает «Российская газета», Минздрав РФ выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 03:09
Экономика
В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян
Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:03
Космос
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»
Отмечается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» был осуществлен 27 декабря в 05:07 мск со стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Лолита объяснила своё высказывание о Крыме
Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с RT свои слова о Крыме, сказанные во время интервью каналу «Крючок.TV».
Обновлено в 05:08
Экономика
В Турции нашли новый способ заработать на туристах
Турция вводит налог на безопасность для туристов с 1 января 2019 года, сообщает местное издание Turizmhaberleri со ссылкой на главное управление государственными аэропортами страны.
Обновлено в 09:44
Общество
Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке
Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Обновлено в 09:28
Общество
Около трех миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов
Число россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, достигло к концу 2018 года почти 3 миллионов человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ФССП России.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать ему руку
Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова, который хотел пожать руку главе государства.
Обновлено в 05:23
Финансы
Сбербанк ожидает снижения темпов выдачи ипотеки в 2019 году
В последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в октябре текущего года, тогда они были увеличены на 0,4-0,6 процентного пункта.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в четверг, 27 декабря, провел полеты у берегов полуострова Крым, сообщается на странице сервиса PlaneRadar в Twitter.
Обновлено в 08:08
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Outlander в России
Компания Mitsubishi приняла решение отозвать в России 4950 внедорожников Outlander.
Обновлено в 07:40
Спорт
Забияко и Энберт пропустят чемпионат Европы
Обновлено в 08:28
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
Клиенты Рокетбанка пожаловались на списание в 100 раз больших сумм
Клиенты виртуального банка Рокетбанк жалуются на проблемы со списанием средств с карт при попытке расплатиться ими за различные товары и услуги.
Обновлено в 06:45
Кино
Умер российский актёр Дмитрий Матвеев
Советский и российский актёр Дмитрий Матвеев скончался на 66-м году жизни.
Обновлено вчера в 23:16