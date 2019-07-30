с чего всё началось

Финансирование программы по борьбе с бедностью в РФ, в которую уже включили 13 регионов, останется на уровне 7 млрд рублей в 2020 году, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочего визита в Алтайский край.

Местное время (г. Пермь)

Минтруд оценил борьбу с бедностью в 2020 году в 7 млрд рублей

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Экономика Россияне скупают коммерческую недвижимость в Испании Эксперт Prian.ru Филипп Березин считает, что такой неожиданный интерес связан как с большим количеством россиян, которые уже купили в Испании жилую недвижимость, так и с благоприятным экономическим климатом в стране, пишет «Коммерсант».

Путешествия Десятки россиян погибли в Анталье с начала года С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.

Политика Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.

Здоровье Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Экология В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.

Политика Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Экономика «Фосагро» в I полугодии увеличило производство удобрений на 3,4% Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в январе-июне 2019 года увеличила производство удобрений на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,702 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Общество Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Здоровье Медики рассказали об не вызывающем похмелье алкоголе Ученые периодически заявляют, что изобретен алкоголь, якобы не вызывающий похмелье.

Армия и оружие Американская компания представила аналог российского «Авангарда» Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.

Гаджеты Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.