Экономика

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населенияРБК 08:09

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
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Минтруд нашел «четкую связь» между падением рождаемости и доходами населения

БИЗНЕС Online17:01

Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

РБК08:09

Минтруд: число женщин детородного возраста сократится на четверть

News.ru06:59

Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах

Газета.Ru06:42

Минтруд назвал причину низкой рождаемости в России

ФАН06:57

Минтруд назвал главную причину снижения рождаемости в России

Rambler News Service05:53

В Минтруде падение рождаемости в России связали с низкими доходами семей

Говорит Москва06:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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Леклер: Результат не отражает реальной картины

Шарль Леклер показал лучшее время пятницы на канадской трассе и надеется, что Ferrari удастся хорошо провести квалификацию.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Футбол

Сборная Германии победила Беларусь в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группы С квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 команда Германии победила сборную Беларуси.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы

В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
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Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
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Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Происшествия

В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова

В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено в 16:21
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Авто

Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором

Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Происшествия

Подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово задержали

Обновлено в 12:03
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Авто

Китайская копия Chevrolet Silverado оценена в 1,1 млн рублей

Стоимость пикапа Huanghai N7 в Китае стартует с отметки 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн. рублей по актуальному курсу.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

Дзюба стал автором второго покера в истории сборной России

Нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба забил четыре мяча в ворота команды Сан-Марино в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 14:27
Наука

Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Политика

Майя Санду избрана премьер-министром Молдавии

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду избрана на пост премьер-министра Молдавии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ

В результате обстрела повреждены два дома. "Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Общество

Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Наука

Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика.
Обновлено 06 июня в 02:48
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