Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости бедностью россиянДавыдов.Индекс 07:30
Заместитель министра труда Алексей Вовченко заявил на Петербургском экономическом форуме, что падение рождаемости в России по большей части можно объяснить низкими доходами семей. Чиновник привел статистику, согласно которой падение рождаемости в период с 2016 по 2018 годы составило более 15%.
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Бедность и эгоцентризм молодежи: на ПМЭФ обсудили причины низкой рождаемости в РФ
Будущее России. Национальные проекты10:55
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